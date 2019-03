Cristina Pedroche: “Más que perdonar, lo que hizo el novio fue vengarse con otra broma”

QUIEN RÍE EL ÚLTIMO RÍE MEJOR

Una chica acude al programa de ‘El gran Queo’ para gastarle una broma a su prometido días próximos a la boda. El hombre no da crédito al ver a la que en pocos días se convertirá en su mujer, buscando novio en un programa de televisión. Tanto es así que se le atraganta el café de por la tarde que se estaba tomando. Pero la cosa no queda ahí, el ya recién casado, que perdona pero no olvida, quiere demostrarle a su mujer que para gracioso él, y por ello le monta un ‘Resacón en las Vegas’ del Guadalquivir. ¿Cómo reaccionará la mujer?