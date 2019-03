Cristina Pedroche: “Estamos hablando de cocina y yo me lío, me pongo nerviosa”

LA ‘ZAPEADORA’ SE TRABA HABLANDO DE TEMAS CULINARIOS

La cocina es un tema que últimamente pone muy nerviosa a Cristina Pedroche. Tanto es así que cuando la ‘zapeadora’ ha intentado aportar información sobre un programa culinario de una televisión autonómica, no se ha trabado, una, ni dos, ni tres veces… La Pedroche se ha empezado a poner tan nerviosa y a trabarse tanto que ha tenido que justificarse y empezar de nuevo. “Estamos hablando de cocina y yo me lío, me pongo nerviosa”, asegura entre risas con sus compañeros.