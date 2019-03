Cristina Pedroche: “Dejadme la mano que me voy a manosear”

LA ‘ZAPEADORA’ ESTÁ MUY SOLA

El presupuesto de ‘Zapeando’ no es muy extenso y por eso el material que compran lo tienen que reutilizar. Es el caso de la mano gigante que estrenaron en el juego de la semana de Anna Simon, que Frank Blanco utiliza para echar una mano a Cristina Pedroche con el tema amoroso. Sin embargo, ella prefiere usarla para manosearse. “Ya que no me manosean…”, se justifica la ‘zapeadora’.