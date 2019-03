Cristina Castaño: "Pedirle a una chica que te enseñe el móvil es como pedirle que te enseñe el cajón de su ropa interior"

LA ACTRIZ SE PASA POR LA SECCIÓN TRAS SU MONÓLOGO EN 'EL CLUB DE LA COMEDIA'

La actriz Cristina Castaño, que apareció en el primer programa de la nueva temporada de 'El Club de la Comedia', es la protagonista de la sección 'Enséñame tu móvil', en 'Zapeando'. Desnuda a su teléfono, al que describe como su mejor amigo: "me acuesto con él, me levanto con él, desayuno con él...". Primero habla de las aplicaciones que suele usar, lo que ve en su móvil y las mejores cosas que le han enviado. También, muestra su vídeo viral favorito y su 'meme' preferido, en el que aparece, cómo no, Julio Iglesias.