Los colaboradores de Zapeando hablan sobre su época en el colegio y el instituto tras ver el vídeo de un joven que se ha hecho viral por su desidia en la vuelta a clase.

Dani Mateo ha confesado que él estuvo "toda la tarde de antes" de su primer día de instituto eligiendo camiseta. Finalmente, se decantó por una "con un águila, un camión y la bandera americana". "Dije 'con esto arraso', pero seguí siendo el mismo pringado", ha señalado.

Mientras, Lorena Castell ha desvelado que ella fue "a un colegio de monjas desde los tres años" y al instituto fue "cuatro o cinco días" y ya no volvió. "La historia fue que me quedaron dos asignaturas y ya me hice vaga", ha contado.

Iñaki Urrutia, por su parte, ha comentado que pensó que un chico le iba a pegar en su primer día de clase, pero al final se convirtió en su mejor amigo.

La divertida reacción de un adolescente en su vuelta a clase: "Estoy cansado, sin ganas"

El fin de las vacaciones y la vuelta al cole ha sido muy duro para algunos. Así lo demuestra un adolescente en este vídeo: