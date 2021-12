Dani Mateo ha conectado en directo en Zapeando con "la absoluta protagonista de la noche, Cristina Pedroche". "Si te doy un millón de euros por Bizum, ¿te quitas la peluca?", le ha propuesto el presentador a Pedroche, quien le ha respondido que ella no hace las Campanadas por dinero.

"Yo no cobro más por hacer las Campanadas, cobro lo mismo. Yo tengo un contrato de cadena y a final de mes gano lo mismo las haga o no las haga. Lo hago por lo que yo siento. Esto es un show y hasta el día 31 no va a terminar ni por todo el oro del mundo", ha expresado, a lo que ha añadido: "El dinero no da la felicidad, Dani".

Además, la presentadora ha pedido que no presionen mucho a Josie en plató para que dé pistas sobre las Campanadas: "Es una persona que sufre, tiene muchos nervios. Estamos todos muy nerviosos y muy tensos. Por favor, tratádmelo bien, que lo necesito para esta noche", ha reclamado.