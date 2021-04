Es viernes y el estilista de Dani Mateo lo sabe. Por eso, ha decidido vestirle con un colorido look que ha encantado a sus compañeras Cristina Pedroche y Marta Torné, quienes le han dicho al presentador de Zapeando al unísono: "¡Pero qué guapo estás!". "Ha llegado la primavera", ha comentado Torné.

Sin embargo, el estilismo no ha conseguido convencer a todos, ya que Miki Nadal se ha dirigido a Mateo para expresarle que parecía "un chicle". "Yo me veo fenomenal. Es mi particular homenaje a Elton John", ha manifestado entonces Mateo, a lo que Nadal le ha respondido que era "más Pedro Marín".