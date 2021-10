Boticaria García visita el plató de Zapeando para resolver las dudas de los zapeadores sobre la relación entre la vacuna COVID y la campaña de vacunación contra la gripe de este año, cuyo objetivo es vacunar al 75% de los mayores de 64 años. "Es mucho, ¿por qué es?, ¿piensan que este año el virus de la gripe va a ser más virulento?", pregunta Quique Peinado.

L.a experta lo explica y detalla por qué este año puede ser diferente al pasado, que casi no hubo gripe. Un tema que hace que Dani Mateo suelte de repente un chiste que deja locos a sus compañeros. "La vacunación empezará por las personas de riesgo, así que, felicidades asturianos", afirma el presentador que espera las risas de los zapeadores, pero éstos lejos de reírse protagonizan un incómodo silencio en plató. "El chiste es antiguo yo ya lo hacía con la prima de riesgo", explica Dani Mateo mientras Quique Peinado confiesa que es el primer chiste que no le coge en 10 años. Lo peor llega después, cuando Dani Mateo se entera de que no existe el pueblo tras años haciendo el chiste. Puedes ver el incómodo momento del presentador en el vídeo.