"Te voy a leer lo que me ha salido en Forocoches después de poner que Manuela Carmena", explica el humorista David Broncano a la alcaldesa de Madrid. "Detecto estalinismo en Carmena, los del Ayuntamiento me obligan a coger autobuses aunque no quiera", es una de las frases que aparecen.

Por su parte, la alcaldesa de Madrid confiesa cómo reaccionó a una llamada que recibió en su móvil de una ciudadana descontenta con las pegatinas que hay que poner en los coches.

El divertido discurso navideño de Ana Pastor con 'recaditos' a Íñigo Errejón, su "favorito": "Te agradezco tus 'WhatsApps' cariñosos... "

Ana Pastor lo ha vuelto a hacer, la presidenta del Congreso ha protagonizado su ya tradicional discurso navideño en los Premios Parlamentarios 2018. Descubre las divertidas palabras de la política en este vídeo de Zapeando.

La divertida cámara oculta de Michelle Obama y Jimmy Fallon en pleno Rockefeller Plaza que deja "flipando" a la gente

Cristina Pedroche muestra en este vídeo de Zapeando la divertida cámara oculta de Michelle Obama y Jimmy Fallon a las personas que visitaban el edificio de NBC en 30 Rockefeller Plaza, en Nueva York.