Carlos Auryn: “Montamos el grupo para ver si alguien nos comprendía”

BROMEAN CON ‘EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS’

Auryn visita ‘Zapeando’ para presentar en exclusiva el videoclip de ‘Saturday I’m in love’, canción que forma parte de la banda sonora de El club de los incomprendidos. No sólo acuden al programa para hablar de su carrera, también lo hacen para cerrar una cuenta que tenían pendiente con los ‘zapeadores’, que quieren la revancha, tras perder en ‘Tu playback me suena’. Ahora lo harán con el juego de los jerséys para seis.