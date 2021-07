Los mensajes que el abuelo de Megan le envía preocupándose por ella se han hecho virales después de que la nieta los compartiese en Tik Tok. El hombre, de 91 años, se ha animado incluso ha darle consejos sobre su vida amorosa.

"He leído un artículo que dice que si no has encontrado pareja a los 29 años, lo más probable es que mueras sola. Tu cumpleaños es dentro de tres meses. Solo quería que lo supieras. Te quiero, abuelo", reza ese mensaje que tanto ha impactado a los seguidores de Megan. Aunque el abuelo también le escribe con consejos sobre salud y redes sociales que puedes ver en este vídeo de Zapeando.

La desternillante broma de una nieta que acaba con su abuela a carcajadas

La mujer no pudo aguantar las carcajadas tras fingir que estaba embarazada para que le dieran una beca a su nieta. Puedes ver la broma en el siguiente vídeo.