La actriz Toni Acosta acudió al programa de 'La Resistencia' para promocionar la película 'Poliamor para principiantes', y con motivo de su entrevista, David Broncano preguntó al público si alguien había tenido una relación poliamorosa. Un joven del público explicó que sí que tenía una "casi relación poliamorosa", y tuvo que explicarse.

"Al principio de la relación que iba a tener con mi pareja ella no quería, pero luego sí. Le propuse que no fuese algo serio, pero fue por la inseguridad de querer tener una relación seria", contó el espectador. La respuesta sorprendió tanto al presentador que no dudó en hacer un irónico comentario: "Eso pasa mucho a muchos, que se quieren zumbar a varias personas y dicen que es por inseguridad", bromeó.

El disgusto de David Broncano tras perder "lo que más quería"

La invitada del programa, la atleta Belén Toimil, tumbó de un lanzamiento de peso la mítica fuente de perros de 'La Resistencia'. Así reaccionaba el presentador.