Las perrerías que te hacen en el dentista son muy molestas, pero a la paciente protagonista de este vídeo lo que le molestó fue otra cosa: que a su dentista no le gustaba Taylor Swift. Bajo los efectos de la anestesia y recién salida de la operación, la joven no dudó en preguntarle al médico si mientras trabajaba había puesto la música de Taylor Swift. "Por supuesto que no", respondió sin dudarlo el dentista.

Esta respuesta sorprendió muchísimo a la joven que no dudó en abroncarle por sus gustos: "No te gusta Taylor Swift, no puedo creer que te haya dejado operarme. No te gusta taylor Swift, no me toques", le dijo al doctor. Este divertido vídeo es la prueba de que con el colocón de la anestesia a la gente se le suelta la lengua.