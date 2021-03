Nancy Van Der Stracten es una mujer de 75 años que vive en Turquía y boxea para frenar los efectos de la enfermedad de Parkinson. "Hace nueve años me diagnosticaron Parkinson y durante seis años me dediqué a tomar medicinas, pero descubrí que no era suficiente porque tienes que moverte y el boxeo es ideal para hacerlo", cuenta la mujer. Su historia de superación y su destreza para practicar el boxeo, en este vídeo.

"Claramente, todos son ventajas. El boxeo le ayuda a mantenerse en forma y a paliar los efectos del Parkinson. Y a ver quién se mete con sus nietos, que está fuerte", ha expresado Miki Nadal tras ver las imágenes de la mujer practicando este deporte de contacto, mientras que Dani Mateo ha comentado: "Lo mejor de boxear a cierta edad es que no te gastas dinero en protectores bucales".

Otros momentos destacados

En el programa de este viernes también hemos visto las imágenes del momento en el que un fuerte terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido Larissa, Grecia. En el vídeo, captado por la cámara de seguridad de una tienda de ropa, puedes ver el momento en el que el terremoto ha provocado que se comenzasen a sacudir las prendas que estaban colgadas, llegando incluso a caer al suelo los complementos que estaban colocados en estantes.