Lorena Castell muestra en el plató de Zapeando el encuentro inesperado en pleno directo entre Tanxugueiras y Chanel. Las primeras visitaron Luar, el programa de la televisión gallega, cuando conectaron con Las claves del siglo XII, de TVE, donde estaba la representante de España a Eurovisión.

"No tenemos ningún problema en absoluto, al contrario", destaca Chanel, que saluda con efusividad a las gallegas, quienes piden "a toda España que pare ya el odio". "Hubo cosas que no se hicieron bien, pero esto tiene que parar, Chanel no se lo merece y nosotras tampoco", destaca una de las integrantes de Tanxugueiras, que insisten en que están con Chanel. En el programa también rescataron vídeos antiguos de las jóvenes como la primera actuación de Tanxugueiras en la televisión.