Berto Romero se cae en el plató de Zapeando: "Me he dado bien en el lomo"

MIKI NADAL ENSEÑA QUÉ CANCIONES NO SIRVEN PARA HACER UNA REANIMACIÓN

Miki Nadal recibe a un voluntario en el plató de Zapeando para enseñar a los espectadores qué canciones no hay que usar para reanimar a una persona. Al destapar la sábana de la camilla... ¡Sorpresa! Es Berto Romero. Miki demuestra cómo la canción de la lotería o la de Kiko Rivera no valdrían para reanimarle pero Berto tiene una duda: "¿No debería estar muerto antes?". Una vez terminan, Romero tiene tantas ganas de contar todo sobre su espectáculo 'Berto Romero sigue con nosotros' que al sentarse en la mesa, se cae delante del público: "Me he dado bien en el lomo", confiesa.