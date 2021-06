Valeria Ros muestra en Zapeando el increíble vídeo de uno de los fenómenos coreanos más virales: se trata de ver a personas ingiriendo grandes cantidades de comida frente a la cámara. Pero no solo eso, la zapeadora enseña el asqueroso vídeo en el que una joven come "una de chipirones sin pasarlos por la plancha ni nada".

La gente en Asia le ha cogido el gusto a este fenómeno y ya se ha extendido a más países y redes sociales. Por ejemplo, la cuenta de Tik Tok Mukbangs tiene más de dos millones de seguidores que disfrutan escuchando y viendo cómo la joven devora chipirones. Pero no solo esto, sino que también se puede ver cómo come un cangrejo muerto. "Mira como le cangrejo intenta huir para no ser comido con la concha", destaca una alucinada Valeria Ros.