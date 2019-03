Así es el Freddie Mercury gaditano que está arrasando en las chirigotas de Carnaval

La festividad de Carnaval está muy marcada por las chirigotas, que cada arrancan millones de sonrisas entre el público. A pesar de que la política es una de las temáticas más utilizadas, también se hacen imitaciones a personajes conocidos como es el caso de este vídeo.

Cristina Pedroche nos muestra la imitación de este gaditano a Freddie Mercury, mientras el resto del grupo le hace los coros al ritmo de Queen: "Mama, si ahota re ves sin coche oficial y sin espacio para mandar. Mama, a buscarte el pan, a comer papas con huevo para almorzar".

Animado por la situación, Miki Nadal se lanza a cantar al ritmo de esta banda con una peculiar letra: "Su versión de 'Show must go on sería así': pon más arroz, pon más arroz y ponme un buen filete, de postre si hay sorbete, y de beber, albóndigas".

De Dora la Exploradora a Kill Bill pasando por Superman: Zapeando se prepara para Carnaval

Este viernes 1 de marzo los colaboradores y espectadores de Zapeando celebrarán Carnaval "por todo lo alto" con muchos disfraces, música y sorpresas.

En este fragmento de Zapeando recordamos los mejores disfraces de otros años, como el Papá Pitufo, Superman o pirata, entre otros.