No es la primera vez que Cristina Pedroche comenta el reto de Frank Blanco. La zapeadora se sinceró con el presentador tras ver unas imágenes de éste entrenando: "Me estás dando muchísima pena, prefiero no hablar".

En un nuevo vídeo de los ejercicios que realiza Frank Blanco, Cristina Pedroche llegó, incluso, a lanzarle un 'zasca': "Si sigues así, es posible que algún día hasta te salga un músculo".