Anna Simon: "Me han clavado una navaja y 14 euros por un gin-tonic, así que no me voy a urgencias hasta que me lo trinque"

RONDA DE EXCUSAS PARA SEGUIR DE COPAS DESPUÉS DE UNA TRIFULCA

Después de conocer la noticia sobre Mario, el chico que tras recibir siete puñaladas siguió de fiesta, los 'zapeadores' han hecho una ronda rápida de razones por las que merece la pena seguir de juerga, incluso después de haber estado en una pelea. Frank Blanco asegura que va a tomar nota por si alguna vez se le da el caso. Como la explicación que da Miki Nadal: "El agujero que tengo en el estómago, no es del disparo, es que no he cenado".