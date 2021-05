Dani Mateo entrevista a través de una videollamada desde el plató de Zapeando a Isamel Serrano, a quien el presentador "desenmascara" en pleno directo del programa: "La gente no sabe que bajo esa imagen de cantautor melancólico e intenso también hay un cachondo". Por eso, el presentador le pide que cuente un chiste para demostrar que no es tan intenso todo el tiempo: "Sé que te pongo en un compromiso porque no te gustan los chistes". "Me gustas, pero los más tontos", confiesa el artista, que cuenta varios de sus preferidos en directo.

Además, Ismael Serrano confiesa con qué "tema pachanguero" se le van los pies con una divertida anécdota de su hija: "Ese momento en el que te das cuenta de que tu hija de siete años tiene más conocimientos musicales que tú". ¿Y la broma más idiota que ha hecho?, ¿y una anécdota graciosa? El artista cuenta el incómodo momento que vivió durante una entrevista con un cámara. Puedes ver la entrevista completa en este vídeo de Zapeando.

Vanesa Martín confiesa sus piques con Melendi en 'La Voz Kids'

Vanesa Martín charla sobre 'La Voz Kids', donde es coach junto a Melendi, Rosario y David Bisbal. Además, confiesa la sorprendente petición que le han hecho a la productora: "Somos masoquistas".