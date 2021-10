Omar Montes ha vuelto a El Hormiguero. Lo ha hecho para presentar su biografía, adelantando algunas anécdotas que en ella incluye y que no han pasado desapercibidas en las redes sociales.

En el vídeo principal de esta noticia de Zapeando, Valeria Ros destaca el momento en el que el cantante confiesa lo que le ocurrió mientras trabajaba como socorrista antes de dedicarse a la música. Allí vivió una divertida anécdota: "Me vino una persona que le había picado una avispa. Tenía el pie como una bota y no podía moverse. Le dije 'no pasa nada, eso te lo quito yo en un momento'. Fue de estas veces que te pilla con ganas y te sale doble chorro y le mee un poquitín el pecho", explicaba.