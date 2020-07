Ana Guerra ha confesado en Zapeando qué es lo mejor de haber salido de un reality. Para ella, lo mejor es sin duda "la visibilidad y la oportunidad", además "del máster intensivo" que vivió allí. Sin embargo, también tiene experiencias amargas: "Lo peor es el shock. A mí no se me olvida una cara y cuando alguien se me acercaba pensaba que me iban a pedir la hora".

"No pensaba nunca que me iban a preguntar si era quien parecía ser. Me encerré mucho porque sentí que no le daba a la gente en aquel primer momento el cariño o la alegría porque me quedaba bloqueada", ha explicado la artista.

"Espero que nadie me guarde rencor de esos primeros meses que me costó un poco llevarlo como debía", ha confesado.

Además, la artista se ha sometido al cuestionario de Zapeando 'Desmontando a Ana Guerra'. En el cuestionario, no ha dudado a responder cuál es la comida que más flatulencias le provoca, o con quién se lleva mejor de su año en la academia.

Su paso por 'Lluvia de estrellas'

La artista ya apuntaba maneras desde pequeña. Y es que como ha mostrado Zapeando en el vídeo que acompaña estas líneas, Ana Guerra participó en 'Lluvia de estrellas' cuando tan solo tenía ocho años.