En Zapeado han analizado las portadas de discos más horrorosas de la historia de la música. Entre las portadas se encuentra una del año 1989 de Alejandro Sanz y su disco 'Los chulos son pa cuidarlos'. Aunque alguien decidió ponerle el nombre de Alejandro Magno en dicha portada de su debut. Además, aparece una imagen suya con una chaqueta estridente y una gorra puesta de lado. Según Dani Mateo "está a mitad entre un cani de extrarradio y un mafioso albanokosovar".

Por su parte, Lorena Castell difiere de la opinión del presentador: "A mi me gusta, es que iba con la época". La zapeadora defiende la portada del artista: "Yo no le pongo un pero". Mientras, Dani Mateo sigue insistiendo en que no le gusta nada: "Cómo le hacen eso si él es un artistazo". Puedes ver este momento en el vídeo principal