La actriz Elena Rivera se ha encaminado en un nuevo reto, 'Alba', la nueva serie de Atresplayer que se basa en el fenómeno turco 'Fatmagül'. En la serie, la joven actriz pone rostro a una víctima de una agresión sexual grupal y el calvario judicial al que se somete.

Elena Rivera ha explicado en Zapeando cómo ha afrontado un papel tan importante: "Como mujer me ha tocado... es de las pocas veces que me he ido a casa con el personaje todavía en la cabeza", ha explicado la actriz, que ha asegurado que su personaje es una mujer que incluso llega a cuestionarse su culpabilidad pero que acaba siendo capaz de sobreponerse a lo que le ha ocurrido. Puedes ver su entrevista en el vídeo principal de esta noticia.