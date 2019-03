Agustín Jiménez: "El cantautor es como la gripe, hay que pillarlo a tiempo"

EL HUMORISTA PRESENTA 'GENTE, "COMO QUE NO"'

'Gente, "como que no"' es el título del libro que presenta el humorista Agustín Jiménez en 'Zapeando'. Una publicación que hace "un retrato de ciento y pico personas" que al cómico no le convencen del todo. Por eso, el programa hace una recopilación de este tipo de gente, como es el cantautor "al que todo el tiempo le duele la vida", comenta. "Tú eres como la gripe, hay que pillarlo a tiempo. A la primera canción triste, hostia. Se le quita la guitarra y se le mete en una FP para que no se melancolice", explica.