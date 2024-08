Meghan Markle y el príncipe Harry han visitado Cali, en Colombia y la pareja no ha dudado en animarse con un baile en plena visita. "Tardan poco en venirse arriba si les tocan las palmas", afirma María Gómez.

Como se puede ver en las imágenes, Harry y Meghan estaban viendo a un grupo de baile formado por niños cuando los pequeños fueron hacia ellos para animarlos a salir a bailar. La pareja no lo duda y sale al centro de la pista para marcarse unos pasos al ritmo de 'Cali Pachanguero', del Grupo Niche, primero con el cuerpo de baile y luego juntos.

"Aquí vemos que son como la mayoría de las parejas, ella baila bien y él hace lo que puede. Aunque bastante ritmo tiene Harry para ser inglés", comenta Berta Collado. "Y, además, es pelirrojo...", añade María, "no está Dani y, Miki, tú no lo has dicho porque eres muy respetuoso". "A mí me dan igual los pelirrojos", responde Miki.