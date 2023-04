"Noticia sorprendente llega desde Hollywood", avanza Dani Mateo a sus compis de Zapeando, a los que informa que "Matthew McConaughey y Woody Harrelson pueden ser hermanos". Y, es que, según se ha podido saber, los padres de estos dos muy buenos amigos se acostaron hace años y "cuadran las fechas".

Al parecer, la madre de McConaughey se acostó con el padre de Woody Harrelson. Por eso, van a hacer las pruebas de ADN para salir de dudas. "Y de ahí su afición a la lechuga seca y en forma de cigarrito", no puede evitar comentar Dani Mateo, que asegura que "les encanta a los dos muchísimo. No les he visto nunca a los dos sin los ojos brillantitos".

Sin embargo, a Miki Nadal se le ocurre otra forma más sencilla de saberlo: "¿Por qué no le preguntan a los padres si se han acostado?". "Porque "no se hablan", responde Dani Mateo, y Cristina Pedroche refuerza la posibilidad de que sean hermanos explicándole al de Zaragoza que han sido los padres "los que han contado que hubo algo".