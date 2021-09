La serie británica 'Thunderbirds' se grabó en el año 65 y se convirtió en un documento de culto por su visión del futuro. Ambientada en nuestra década, sus creadores intentaron plasmar la tecnología más avanzada que pudieron concebir en ese momento: cohetes, vehículos autónomos, autopistas gigantes, aviones propulsados por energía atómica o misiones espaciales...

En Zapeando, la colaboradora Maya Pixelskaya, ha repasado todos los detalles de esta serie en la que los protagonistas no eran ni dibujos animados ni personas de carne y hueso, sino marionetas. No te pierdas en el vídeo que acompaña estas líneas la explicación de una serie que, hace unos cuantos años confiaba que a estas alturas las naciones vivirían en paz y no habría guerras y que volaríamos con más frecuencia al espacio.

