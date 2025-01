Maya Pixelskaya reacciona al polémico gesto de Elon Musk: "No paraba de pedir taxis y no paró ninguno"

Elon Musk también fue protagonista en la investidura de Donald Trump. Además de su euforia nada contenida tras escuchar al ya presidente de Estados Unidos decir que llevará la bandera norteamericana a Marte, el magnate se hizo viral por un polémico gesto.

Musk estaba tan arriba que, según Maya Pixelskaya, "no paraba de pedir taxis y no paró ni uno". "El saludo recuerda bastante al saludo nazi", apunta la zapeadora en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Dani Mateo se pregunta: "¿Es que no había otro gesto?". "Estaba haciendo el gesto de Iron Man cuando dispara", ironiza Quique Peinado.

En 'Espejo Público', un amigo de Musk, el empresario Martín Varsavsky, sostiene que el multimillonario le asegura que era un gesto de "mi corazón a la audiencia". "Adolf también lo decía: 'Un saludo mío a la audiencia'", comenta Dani Mateo.