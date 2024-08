Durante estas vacaciones, Tamara Falcó ha decidido darle un giro inesperado a sus días de descanso. En lugar de relajarse junto a su marido, la marquesa de Griñón se ha aventurado en el mundo del arte, pintando su primer cuadro. Su vena artística se ha materializado en una obra titulada "Inquietud de un día nublado que no nos permite bajar a la playa", una pieza que ha capturado la atención de los zapeadores en Zapeando.

Los colaboradores del programa se enfrentaron al reto de adivinar cuál era el cuadro de Tamara. La sorpresa llegó cuando la obra fue revelada, mostrando un paisaje evocador que refleja el estado de ánimo de la artista durante un día gris.

María Gómez, una de las zapeadoras, no tardó en opinar sobre la obra. “Para haberlo hecho con los tres plastidecor que te caben en la maleta, no está mal. Me impresionaría más si lo hubiera hecho hace unos años”, comentó con un toque de humor, destacando tanto el esfuerzo de Tamara como la simplicidad de los materiales utilizados.