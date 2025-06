Carmen Lomana a Bertín Osborne: "Cada vez que abre la boca molesta, ¡que se la corte!"

Carmen Lomana ha sido preguntada sobre las últimas declaraciones de Betín Osborne a la salida de un acto donde no pudo ocultar su enfado a las preguntas de los reporteros sobre su vida privada.

"Yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida porque ya ha pasado. Eso me pasó ya", apuntó Osborne. Un comentario al que Lomana no ha podido evitar contestar tajante.

"Yo lo que digo es que por qué no se calla un poco, que cada vez que abre la boca...", dice la empresaria, a lo que la presentadora de la radio le responde: "Sube el pan, ¿no?". "Molesta,'¡que se la corte!", zanja Lomana.

Desde el plató de Aruser@s, ríen sobre "la drástica medida" de Lomana.