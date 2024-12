María Gómez y Miki Nadal intentan desmentir la teoría de Dani Mateo: "El que canta bien nunca contagia al que canta mal"

Dani Mateo ha afirmado que, en un dúo, si uno canta mal y el otro bien, "el que canta bien nunca contagia al que canta mal". Para demostrar su teoría, el presentador de Zapeando pide a Miki Nadal y a María Gómez que canten 'Mi burrito sabanero'.

El zapeador se pone un gorro navideño para potenciar el ambiente festivo y se ponen a cantar el popular villancico. Mientras que la zapeadora canta bien, Miki lo canta desafinado y fuera de ritmo. Los gritos del zapeador han opacado la interpretación de María que, a pesar de todo, se ha mantenido en tono.

"Para que luego digáis que no canto bien", afirma María. El presentador le dice que "no se venga arriba" ya que ha cantando bien "para estar Miki al lado, pero bien no cantas tampoco". Isabel Forner, por su parte, alaba la interpretación de María y le dice que ha entonado muy bien.