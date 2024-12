María Gómez compara el beso de Ilia Topuria al rey Juan Carlos I con el "que te da el chico que no quiere estar contigo"

El beso de Topuria al rey emérito tras su victoria en la UFC es descrito por María Gómez en Zapeando como "un beso que ya no es morreo, ya no hay amor".

En octubre, Ilia Topuria logró obtener el título de campeón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención no fue tanto su victoria, sino su peculiar celebración al finalizar el combate.

El luchador georgiano se acercó al rey emérito Juan Carlos I, quien estaba presente en la velada, y le dio un beso en la frente. Este gesto, que para muchos pasó desapercibido, no ha pasado inadvertido para María Gómez,

La colaboradora de Zapeando ha hecho una curiosa comparación: "es un beso en la frente, como bendiciéndolo, como los besos que te da el chico que no quiere que estar contigo", un beso que "ya no es morreo, ya no hay amor".