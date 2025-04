María Gómez, tras el chequeo de Trump: "Le ha salido el colesterol bajo, pero el ego un poquito alto"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió recientemente a un chequeo médico con el objetivo de demostrar que su cuerpo —y también su mente— están preparados para resistir toda la legislatura.

Aunque los resultados médicos parecen ser favorables, sus declaraciones tras las pruebas han generado cierta confusión entre los estadounidenses por su mezcla de temas y su ya conocido estilo de comunicación.

"Creo que estoy en buena… en muy buena forma. Corazón fuerte y alma fuerte. Un alma fuerte. Yo quería hacer algo diferente a Biden. Me hice una prueba cognitiva y no sé qué decirte de él, pero yo acerté todas las respuestas. Es una prueba muy conocida. Sea lo que sea, lo acerté todo. Me he hecho pruebas cognitivas, creo que cuatro veces. Y no tengo nada mal. Eso es lo que los americanos quieren, ¿verdad?", comentó Trump con su habitual vehemencia.

En Zapeando, María Gómez reaccionó con ironía a los resultados del chequeo: "Le ha salido el colesterol bajo, pero el ego un poquito alto", bromeó la colaboradora. Más directo fue Quique Peinado, que no pudo ocultar su asombro: "Vivimos en un mundo en el que el presidente de Estados Unidos pasa un psicotécnico y sale diciendo: ¡Soy la hostia!".

Por su parte, Nacho García lanzó un dardo cargado de sarcasmo: "Dentro de nada (Trump) fardará de que no se ha cagado encima".