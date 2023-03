Sebastián Yatra ha visitado el plató de 'El Hormiguero', donde descubrió uno de sus aspectos más desconocidos: su perfil espiritual. Y es que el cantante hizo hace poco un respiro espiritual en India. "No puedes hablar, ni mirar a nadie a los ojos, ni leer ni escribir", explicó el cantante, que afirma que, además, hubo una ola de frío en el norte de India.

"No iba preparado para el frío y se me infectó el piercing lejos de todo y dije, 'me voy'", destacó el artista, que confesó que, en ese momento, decidió irse: "Casi no me dejan irme".

Una vez fuera del retiro, ¿qué fue lo primero placentero que hizo? "Prendí mi celular", afirma el cantante, que destaca que pensó que no le iba a dar su pasaporte y le iban a dejar encerrado en India: "Cuando salí hice llamadas y lloré".