María Gómez quiere hacer "un pequeño recordatorio para padres primerizos" en Zapeando: "Los bebés son como la Coca-Cola, muy ricos, muy dulces, no te dejan dormir y no conviene agitarlos". Y si no, que se lo digan al papá protagonista de este vídeo viral, que está jugando con su peque cuando, de repente, le vomita en los ojos.

"¡Es genial cómo la quita!", destaca la humorista, que no puede evitar reír al ver cómo deja a la peque en la manta de al lado. "La tira hacia el lado como diciendo 'ya no te quiero, que me has dejado ciego'", observa Dani Mateo, que tras ver este vídeo asegura que se "quitan las ganas". Puedes ver el viral del bebé vomitando en la cara a su padre en el vídeo principal de la noticia.