La noticia esta en todas partes, en el programa 'Baila como puedas' El Maestro Joao anunció su decisión de empezar la transición a mujer. "¿Cuánto tiempo llevas madurándolo? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Por qué ahora?", le pregunta Miki Nadal, a lo que el vidente responde: "Llevo madurándolo 60 años, así que ha sido un ratito".

"Es muy complicado de explicar, porque al final es algo que tú eres y sientes", comenta. "Hace 60 años las cosas no eran como ahora", dice, y deja claro que "siempre se ha sentido bien" consigo mismo: "No he pasado ninguna depresión, ni he estado mal", asegura. "Mi vida es mía, es solo una y haré con ella lo que me dé la gana", dice reivindicando su decisión de transicionar a mujer y llamarse Benita, en honor a su madre.

"Esta decisión está muy pensada, porque tiene que ser algo bien pensado y con sentido", defiende el colaborador.