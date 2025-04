Lucía Galán explica por qué no se debe dar miel a niños menores de un año

Mucha gente cree que la miel es un producto que ayuda a aumentar las defensas. Pero, ¿es este mito real? No te pierdas la respuesta de la pediatra en el vídeo principal.

Lucía Galán visita Zapeando para hablar sobre las defensas de los niños. Como plantea Dani Mateo, mucha gente cree que la miel es un alimento que ayuda a aumentar las defensas y, de esta manera, evitar, por ejemplo, los catarros. Pero, ¿este mito es real?

La pediatra es muy clara: "Ya lo siento, porque mira que esta rica, pero no". "Está muy rica pero no recomendamos el consumo habitual de miel", explica Lucía, "es un 85% de azúcar y, aunque tiene otras propiedades, realmente, entre ellas, no está el de subir las defensas". Galán explica que algunos estudios indican que con una tos irritativa o una faringitis muy molesta, que provoca picazón, "si te tomas una cucharadita de miel tiene cierto efecto antiinflamatorio, emoliente y alivia los síntomas durante una hora".

Galán, además, advierte que no se puede dar a bebés menores de un año. "Tenemos una enfermedad que se llama botulismo que se debe, precisamente, a que en la miel se pueden encontrar unas esporas de la bacteria que la provoca", explica Lucía. Si un adulto ingiere estas esporas el sistema digestivo es capaz de digerirlas pero, en los niños pequeños, debido a que su sistema inmune es más pobre, les puede provocar una enfermedad grave.