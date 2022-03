Lorena Castell es una de las concursantes de esta edición de 'El Desafío', donde se enfrenta a retos de todo tipo: desde pruebas de apnea a tocar la guitarra. "Con muchísimas vais a flipar", asegura la zapeadora, que avanza algunos de los detalles de su paso por el concurso.

"La de los saltos en cama elástica también trajo como mucha historia", explica Castell, que sorprende a sus compañeros con esta confesión: "Cada vez que me subía a la cama elástica me meaba, así que eso era un dislate". Puedes escuchar la anécdota completa en el vídeo que ilustra estas líneas.

Lorena Castell desvela qué hay tras otra prueba en 'El Desafío'

Tras el estreno de 'El Desafío', Lorena Castell explicaba en Zapeando lo que no se vio tras su primera prueba: "Me hice muchísimo año, me escupió la máquina por lo menos cinco o seis veces". Puedes ver su explicación en este vídeo: