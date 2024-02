Rubén Díez es el creador del canal 'Lethal Crysis' y acumula cinco millones de seguidores en sus redes sociales. El youtuber viaja por todo el mundo para vivir aventuras extremas por todo el mundo. La última le llevó a El Salvador, donde pudo visitar el CECOT, también conocido como la 'cárcel de Bukele', con capacidad para 40.000 presos con el objetivo de limpiar las calles de las maras salvadoreñas.

Este explica que la grabación tuvo lugar en el mes de diciembre y confiesa que fue "realmente impactante" porque ellos están en celdas, donde tienen cuatro niveles de literas, y estaban todos subidos contra los barrotes. "Era como murallas de miradas en los dos lados", describe.

Además, explica que impresiona también por la estética de los reclusos "aun estando detrás de unos barrotes" y cuenta que, según tiene entendido, "las luces no se apagan nunca, no salen nunca al patio y no pueden recibir visitas de familiares".

Díez indica que en ese país se da una situación especial, pues "normalmente, en la mayoría de países del mundo todo lo que ocurre en una cárcel, ya sea algo de abuso, humillación o de tortura como habrá muchos países donde se dé, ocurre en secreto y los gobiernos no quieren que se vea eso. Aquí es al revés, porque esto es una puesta en escena también del Gobierno para mandar un mensaje alos pandilleros que queden fuera o a los jóvenes que se han planteado entrar en la pandilla, es un mensaje de lo que les va a pasar. Quieren que se vea", comenta.