Lentejas, ropa roja y deseos al amanecer: los zapeadores descubren las tradiciones más curiosas en Nochevieja

Los zapeadores son muy curiosos, y por eso se han interesado en conocer cómo se celebra la Nochevieja en el mundo. Para descubrir las tradiciones de otros países, Dani Mateo ha conectado con los corresponsales del programa. "Somos como la BBC, pero nosotros les pagamos con una sonrisa y con un vídeo de Miki haciendo el serrucho", bromea el presentador.

En Nápoles, Italia, una joven comenta que allí no se comen las uvas como se hace en España. En su lugar, toman "una cucharadita de lentejas a medianoche" para que el 2025 esté lleno de "buena suerte y dinero". Además, la corresponsal explica que "las mujeres" usan "ropa interior roja", pero esta no puede ser comprada por ellas mismas: "te la tienen que regalar y no te la puedes poner en ninguna otra ocasión".

Por otro lado, desde Australia, Silvia detalla que allí estas fechas las celebran "en bañador y en la playa". Cada 31 de diciembre, las familias y sus amigos se reúnen junto al mar para brindar bajo las estrellas y disfrutar de los fuegos artificiales.

Desde Corea del Sur, Hesunita comparte con los zapeadores que en Nochevieja suelen viajar con sus seres queridos a la montaña. En Año Nuevo, "cuando sale el sol, cerramos los ojos y cada uno pide su deseo".

Descubre más tradiciones en el vídeo de Zapeando.