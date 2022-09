Jiaping, la nueva reportera todoterreno de Zapeando, se infiltra entre los famosos de la Vogue Fashion Night Out de Madrid para ver cuánto saben de moda. "Como experto, ya sabrás que vuelven las riñoneras, ¿no?", pregunta la colaboradora a Martiño Rivas, que ha acudido a la noche de la moda con un look muy "casual, fashion y moderno".

"Me gusta la riñonera, no me gusta llevar cosas en los bolsillos", responde el actor, que muestra a Jiaping lo que lleva colgado del pantalón: "¿No sabes quién es?", le pregunta, "¿no te suena? ". Puedes ver la 'lección' de historia Martiño Rivas a Jiaping en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿lo sabías?