Las fotografías del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey siguen ocupando los titulares de los medios de comunicación. Muchos programas han ocupado sus mesas de debate con el tema y uno de los puntos sobre el que han hablado es el chantaje que, supuestamente, pidió la artista por mantener su relación con el emérito en secreto. El dinero que se le abono habría salido de las arcas del Estado.

Juan Fernández, autor de 'El jefe de los espías', ha explicado en 'Espejo público' que se le pagaron a la vedette 25 millones de pesetas y se consiguieron contratos para ella en Televisión Española. Además, hubo un segundo chantaje años después en el que se le pagaron 100 millones de pesetas en el momento y 50 millones al año durante los siguiente 10 años.

"Como catalán no me hagáis esto... no quiero hablar de dinero", se 'lamenta' Dani Mateo. "El sueldo Nescafe, pero aquí te entra el café, la pensión completa y la pulserita del todo incluido", añade el presentador. Isabel Forner, evita hablar del tema provocando las risas de sus compañeros.