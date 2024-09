Un medio holandés ha publicado unas fotografías del rey emérito con Bárbara Rey. En las imágenes, que son de 1994, se puede ver al rey Juan Carlos y la vedette dándose un beso en la casa de la artista. La cabecera ha contado que las instantáneas habrían sido tomadas por el hijo de Bárbara, Ángel Cristo Jr.

Programas como 'Al Rojo Vivo' se han hecho eco de la publicación. Pedro G. Cuartango, colaborador del espacio de laSexta, ha explicado que el CNI intentó incautar las imágenes. "Llegaron a entrar en su casa para llevarse esa documento pero, es evidente, que Bárbara Rey tiene grabaciones que pueden comprometer al monarca", explica el periodista.

"¡Y qué importemos novelas turcas con el salseo que tenemos aquí en España!", exclama Miki Nadal tras ver las fotografías. "Esto es un salseo real total con su toquecito vintage", responde Quique Peinado. "El rey emérito no peinaba ni una cana o le pegaba al Just for men fuerte", añade el zapeador. "Estas fotos van a hacer tambalear la democracia española y esto va a ser el acabose", reflexiona Nadal.