Los padres de Jiaping visitan el plató de Zapeando para dar una sorpresa a su hija y conocer, de primera mano, qué hace en el programa. Miki Nadal intenta hablar en chino y les pregunta si se imaginaban que iban a tener una hija famosa. "Yo voy a traducir lo que me gustaría", advierte la colaboradora todoterreno. Según ella, su padre ha respondido que "siendo su hija única no tenían mucha esperanza, aunque querían que viera ese mundo". Tras esto, le advirtieron que "tener éxito o no es una cosa subjetiva", pero que "lo más importante era que fuera feliz".

"Muy bonito", responde Miki Nadal, que le pregunta al padre de Jiaping por los consejos que le dieron cuando se vino a vivir a España. "Me decían que, al ser hija única, no querían que me fuera del país", recuerda la colaboradora en este vídeo, en el que no puede evitar emocionarse al recordarlo. "Me dijeron que tenía que estar segura y no meterme en sitios peligrosos con gente peligrosa", explica que le dijo su madre, quienes ya se han tranquilizado con la decisión de su hija porque entienden que está bien y contenta con su vida en España.