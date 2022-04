"En el programa de Ellen DeGeneres asustar a Kim Kardashian ya es todo un clásico. Lo hacen cada Halloween y también cada vez que va al plató", ha comentado Santi Alverú, justo antes de dar paso a las imágenes del último susto que han dado a la empresaria.

"Quiero ayudarte a superar una cosa, porque te dan miedo las arañas", dijo DeGeneres, tras lo que acto seguido Kardashian se negó en rotundo: "No, no vamos a hacerlo. Por supuesto que no. No me hagas esto. No lo voy a superar nunca. No quiero superar mi miedo", manifestó la celebrity mientras se iba alejando del plató, tras lo que la presentadora le lanzó la araña, que resultó ser falsa. Sin embargo, la broma pesada no pareció gustarle nada a Kim Kardashian, ya que abandonó el programa.