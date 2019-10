Josie analiza en este vídeo de Zapeando el look de la reina Letizia para la celebración del desfile de la Fiesta Nacional. La reina Letizia sorprendió con un modelo de Felipe Varela que no ha pasado desapercibido. Y es que Quique Peinado explica que este look ha sacado a relucir a las dos España: una a favor y otra, en contra.

El experto en moda destaca que "el look tiene una silueta importante que de lejos la puede favorecer", pero también afirma que "es verdad que tiene cierta cursilería el cuello bebé, el rosa empolvado y la mariposas en la tela".

Josie confiesa que, aunque "la reina está muy bien hecha gracias a la ayuda de los grandes quirófanos", "tiene que ser muy difícil ir hacer buena pareja con el rey porque ese señor es un sueño".

Por último, Josie analiza los looks de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, la periodista Susanna Griso y Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal. En este vídeo puedes descubrir su opinión completa.