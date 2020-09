Cristina Pedroche repasa en Zapeando los mejores momentos de Masterchef Celebrity, el programa en el que, según Dani Mateo, "reconocidos chefs de prestigio y otros concursantes pretenden quitar protagonismo a Josie". Eso sí, nadie lo consigue y es que Josie, además de ser muy hablador, también es muy competitivo.

"Él lo da todo en cualquier reto", afirma Pedroche, que destaca "su interpretación de Sandy, la protagonista de 'Grease'". Y es que el experto en moda, incluso, fue elegido por el jurado como la mejor Sandy del reto. "Sandy es muy floja, yo he estado más putón", afirmaba Josie entre las risas del resto.

Pero este no ha sido el último momentazo del colaborador de Zapeando. Josie también está dispuesto a "sudar sangre" con tal de que le salgan los platos. Eso sí, mientras cocina, el experto en moda deja divertidas frases que alucinan a sus compañeros. Como su crítica a las barbacoas en las terrazas: "Me parece lo último tener barbacoas en el ático, contaminas todo el barrio de Salamanca, la gente no tiene vergüenza, el otro día pasé y olía toda la calle a chorizo".

Los mejores momentos de Josie en Masterchef

Por otro lado, en el primer programa Josie empezó nervioso, pero tardó poco en mostrar la naturalidad que le caracteriza en Zapeando y que le ha convertido en el participante más divertido de la nueva edición de Masterchef. Estos son sus mejores momentos.