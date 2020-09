Dani Mateo muestra el estreno de Masterchef Celebrity 5, "el programa que se aprovecha del éxito de los colaboradores de Zapeando", como Josie, y es que nuestro experto en moda debutó en el concurso de cocina por todo lo alto y no lo hizo solo.

Como explica Cristina Pedroche, su amigo comenzó muy nervioso, pero acompañado de algo de lo que él jamás se separa cuando pisa una cocina y no, no es un juego de cuchillos ni un delantal de Palomo Spain. Mientras cocinaba Josie se echó bruma facial, un momentazo que dejó atónitos a los presentes.

Pero este no ha sido el único momentazo del colaborador de Zapeando, Josie no solo se preocupó por su cutis, sino por su aspecto. "No me he puesto en mi vida una sudadera de color salmón", destacaba Josie, que afirmaba que se sentía "Chenoa por arriba y Bisbal por abajo en los años 2000".